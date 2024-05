Un altro Thuram all’Inter con lo sconto: affare da 15 milioni

Potrebbe arrivare dalla Francia una nuova opportunità di mercato per l’Inter. Obiettivo di vecchia data del club nerazzurro, Kephren Thuram è infatti destinato a lasciare il Nizza la prossima estate. Il centrocampista francese non ha rinnovato il suo contratto che andrà in scadenza nel giugno 2025 ed è destinato a dire addio.

Per questa ragione, come riferito da Nice Matin, le prossime due – contro Psg e Lille – dovrebbero verosimilmente essere le ultime due partite ufficiali di Thuram con la maglia del Nizza. Sul calciatore, oltre ai nerazzurri, c’è da monitorare anche la forte concorrenza della Juventus che potrebbe ritrovarsi a dover rimpiazzare Adrien Rabiot, in scadenza tra poche settimane.

Una vera occasione di mercato visto che, secondo il quotidiano francese, il Nizza difficilmente potrà opporsi alla cessione dinnanzi un’offerta da 15/20 milioni di euro. Da capire se l’Inter, dopo aver già ingaggiato Piotr Zielinski a costo zero, avrà intenzione o meno di allungare il reparto di centrocampo con un nuovo innesto. Di sicuro, il fratello Marcus potrebbe agevolare il lavoro dei nerazzurri dinnanzi ad un eventuale duello con la Juventus.