Inter-Bruno Ferndandes, clamoroso da Manchester: cosa sta succedendo

L’ultimo nome accostato all’Inter dall’Inghilterra ha dell’incredibile. Stando ai tabloid inglesi, infatti, il club nerazzurro avrebbe chiesto informazioni su un vero e proprio top player come Bruno Fernandes. Stiamo parlando di uno dei migliori centrocampisti in circolazione, da quattro anni di proprietà del Manchester United dopo un maxi investimento da 65 milioni di euro per strapparlo allo Sporting CP.

Secondo quanto riportato da Manchester Evening News, i Red Devils avrebbero percepito un malcontento del calciatore. A causa della brutta stagione disputata dalla squadra, il prossimo anno il Manchester United non potrà prendere parte al nuovo formato della Champions League e, probabilmente, rischia di rimanere fuori da qualsiasi altra competizione europea. Un’esclusione che avrebbe portato Bruno Fernandes a prendere seriamente in considerazione la cessione.

Da qui, sarebbe nato l’interesse improvviso da parte di due top club pronti ad accontentare le ambizioni del fortissimo centrocampista portoghese: Inter e Bayern Monaco. Il calciatore, che il prossimo settembre compirà 30 anni, è legato ai Red Devils fino al giugno 2026.

L’opinione di Passione Inter

Chiaro che l’accostamento all’Inter di un profilo come quello di Bruno Fernandes accende l’entusiasmo di tutti i tifosi nerazzurri. Allo stesso tempo, però, la notizia circolata a Manchester nelle ultime ore si porta dietro degli inevitabili ragionamenti di mercato.

Il primo punto riguarda la valutazione del centrocampista che ad oggi si aggira intorno ai 70 milioni di euro, cifra irraggiungibile dall’Inter senza sacrifici ad oggi non previsti. In secondo luogo, sotto l’aspetto tattico va ricordato che il centrocampo nerazzurro si trova già al completo. In vista del prossimo anno è già stato acquistato Zielinski a costo zero, ingaggiato dal Napoli come vice Mkhitaryan.

L’Inter, con il centrocampista polacco, si ritroverebbe in rosa sei centrocampisti, di cui tre titolari e altre tre alternative di alto livello. Sembra impensabile, quindi, che il club nerazzurro possa decidere di sborsare una cifra tanto elevata in un reparto già al completo per la nuova stagione.