Inter, l’allenatore di Bento conferma tutto: “Ha chiesto la cessione”

La cessione di Bento si avvicina giorno dopo giorno. Il portiere di proprietà dell’Athletico Paranaense, obiettivo numero uno dell’Inter come nuovo vice Sommer, sta per infiammare il mercato dei nerazzurri. Dopo l’apertura dell’estremo difensore nei giorni scorsi, è arrivata anche l’ammissione ufficiale del suo allenatore.

Nelle parole riprese da Globo Esporte, il tecnico Cuca ha svelato l’addio imminente di Bento: “Purtroppo o per fortuna, presto perderemo Bento. Ha chiesto di essere ceduto, ed è quello che cercano i giocatori: un posto in Europa per racimolare un gruzzoletto e giocare nei principali campionati mondiali. Se lo sta guadagnando”.

Anche per questa ragione, l’Athletico Paranaense si sta preparando a trovare nuove alternative tra i pali per la seconda parte di stagione in Brasile: “Stiamo già preparando Léo Linck. L’Athletico ha qualcosa con i portieri che non ho mai visto. Erano Weverton, Santos, Bento e continuiamo a trovarne altri. Tra poco ci sarà anche Mycael e così via”.