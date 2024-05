Pedullà: “60 milioni per Zirkzee se va via Thuram”

Il giornalista ed esperto di mercato Alfredo Pedullà ha fatto una disanima della situazione di mercato di Joshua Zirkzee, tra i pezzi più pregiati della prossima sessione di calciomercato. L’attaccante del Bologna piace all’Inter, ma un suo arrivo pare improbabile e indissolubilmente legato al futuro di Thuram.

Queste le sue parole:

ZIRKZEE – “Per chi lo ha accostato all’Inter, sul gradimento ci siamo. A chi non piacerebbe? Sulla fattibilità dell’operazione, io ho molti dubbi e li ho espressi. Perché quei soldi l’Inter non li spende per uno che ogni non è titolare e per uno che oggi anche nell’Inter sarebbe difficilmente collocabile. A meno che non esca qualcuno, e quel qualcuno può essere soltanto Thuram”.

THURAM – “L’Inter non ha la minima intenzione di dar via Thuram e lui non ha la minima intenzione di andar via. Chiaro, c’è una clausola: se qualcuno domani mattina fa il matto e mette quei soldi, è possibile che Thuram ci pensi. Come è possibile che Thuram dica ‘voglio restare qui’, dipende chi ti cerca. Dipendesse se ti cerca il PSG, che lo aveva corteggiato, o se ti cerca una Premier non di primissimo livello”.

INZAGHI – “Io credo che Inzaghi quando ripete che confermerebbe tutti, anche Sanchez, lo dice perché per lui Zirkzee è un obiettivo non prioritario. Le priorità sono Lautaro, Thuram, Taremi che arriva, c’è Arnautovic, torna Correa, Oristanio, Carboni. Di sicuro l’Inter non spende 60 milioni più 5 di ingaggio più bonus a salire per Zirkzee”