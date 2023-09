L’Arabia Saudita piomba su Antonello: ecco la risposta

Dopo aver sconvolto le regole del calciomercato con acquisti e ingaggi faraonici, l’Arabia Saudita torna a spaventare l’Europa. Come raccontato nella giornata di ieri, infatti, la Saudi Pro League ha messo nel mirino il CEO Corporate dell’Inter Alessandro Antonello.

Il dirigente nerazzurro, tra l’altro, non è primo manager italiano ad essere corteggiato dal fascino dell’Arabia Saudita. L’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo e Marcelo Brozovic, ad esempio, ha accolto ufficialmente nelle scorse ore l’ex romanista Guido Fienga come nuovo amministratore delegato del club.

Tornando ad Antonello – contrariamente alle indiscrezioni filtrate in un primo momento – secondo Tuttosport da parte del dirigente interista vi sarebbe l’orientamento a rifiutare la corte della Saudi Pro League. Il Ceo Corporate dell’Inter non ha intenzione di lasciare il club che negli ultimi anni ha contribuito a far crescere a livello globale.