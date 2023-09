Thuram da record: raggiunto un primato in Serie A

Sono bastate giusto un paio di partite a Marcus Thuram per spazzare via ogni dubbio che aveva accompagnato il suo arrivo all’Inter la scorsa estate. Il centravanti francese si è preso di prepotenza il posto da titolare al fianco di Lautaro Martinez, presentandosi al popolo nerazzurro con un gol da mettere i brividi nel derby contro il Milan.

Quello contro i rossoneri è stato il secondo centro in campionato per l’ex attaccante del Borussia M’Gladbach dopo il primo siglato contro la Fiorentina. Se è vero che in fase realizzativa Thuram può sicuramente ancora crescere, va comunque sottolineato un altro dato molto importante.

Il francese, in sei giornate di Serie A, ha messo a referto ben 3 assist: due nel match contro la Fiorentina e l’ultimo servito a Dumfries nella gara persa contro il Sassuolo. Dall’inizio dello scorso decennio si tratta di un primato in casa nerazzurra visto che solo Antonio Candreva era riuscito ad eguagliare lo stesso numero di assistenze nelle prime sei partite giocate con l’Inter.