Marotta: “Rosa totalmente riconfermata. Nessuno vuole andare via”

Un emozionatissimo Beppe Marotta, è intervenuto in diretta su Dazn da piazza Duomo in attesa di accogliere l’arrivo dell’autobus nerazzurro. In occasione dei festeggiamenti Scudetto dell’Inter, l’amministratore delegato ha parlato di presente e futuro. Queste le sue parole:

SCUDETTO – “Qualcosa di memorabile che ci rende molto felici. Siamo ambasciatori della città di Milano in questo momento. La mia partita Scudetto? Sono abituato a vivere tante emozioni forti, dico che ogni partita per me rappresenta un esame da superare, ma è il bello del calcio”.

SUCCESSI – “Quando ho cambiato dalla Juventus all’Inter non immaginavo di fare un percorso così bello, ricco di successi e di trofei. Però mi sono reso conto che nel calcio ci sono caratteristiche che ti rendono vincente. La cultura della vittoria, il senso di appartenenza e la cultura del lavoro sono tre valori che rischiano di darti tante soddisfazioni”.

MERCATO – “In questo momento l’Inter ha dalla sua una grande storia, fatta da questi successi che partono dal 1908 e arrivano ad oggi. Oggi i giocatori sono di passaggio in questo campionato, quindi bisogna avere il coraggio di cambiare, creare una società forte. Se hai una società forte e un allenatore bravo, si possono fare risultati lo stesso. Oggi bisogna fare un mercato creativo senza aver paura di sbagliare. Quello in uscita chiaramente è caratterizzato dalla volontà dei calciatori, se chiede di andar via è difficile trattenerlo. Anche se devo dire che sino ad oggi nessun giocatore dell’Inter ha chiesto di andare via, questo organico sarà confermato credo nella sua totalità”.