Antonello: “Lavoro porta sempre risultati. Ecco il nostro segreto”

In totale euforia per i festeggiamenti di questo pomeriggio, da piazza Duomo in diretta su Dazn l’amministratore delegato dell’Inter Alessandro Antonello ha riversato tutta la propria felicità. Il dirigente nerazzurro ha svelato il segreto di questo meritato Scudetto.

Le sue parole: “Sono stati anni faticosi di grande lavoro, ma il lavoro porta sempre grandi risultati. Oggi solo grande felicità. Segreto? Tutte le componenti aziendali hanno lavorato insieme, sapevamo bene quali erano gli obiettivi e ci siamo uniti insieme, facendo lavorare la squadra in maniera tranquilla. E i risultati si sono visti”.