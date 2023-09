Bomba dagli Emirati: “La Saudi Pro League ha chiamato Antonello”

Dopo aver speso tantissimi soldi per portarsi in casa calciatori e allenatori, l’Arabia Saudita comincia a guardare anche ai dirigenti. Dagli Emirati Arabi, infatti, rimbalza un’indiscrezione abbastanza clamorosa: la Saudi Pro League, la lega a capo del principale campionato di calcio saudita, avrebbe contattato Alessandro Antonello. La notizia proviene dal giornalista Turki Alghamdi, lo stesso che, qualche giorno fa, aveva parlato di trattativa in fase avanzata tra Zhang e il fondo Investcorp per l’Inter.

Nello specifico, secondo il giornalista il CEO Corporate nerazzurro si sarebbe detto disponibile al trasferimento, pur volendo rispettare il suo contratto con l’Inter e prendersi del tempo per riflettere. Il lavoro a Milano di Antonello sarebbe stato valutato ed apprezzato in Arabia, ma il legame tra il manager e l’Inter imporrebbe pazienza e rende l’eventuale trattativa non così semplice.

L’opinione di Passione Inter

Il fatto che in Arabia Saudita si guardi anche ai manager del calcio europeo sorprenderebbe fino ad un certo punto. In questo senso, per quanto riguarda Antonello vedremo se arriveranno ulteriori conferme e se, eventualmente, si romperà il team di dirigenti nerazzurri che, fin qui, è apparso sempre solidissimo.