Investcorp vicina all’Inter? Dagli Emirati: “Cessione in fase avanzata”

Il futuro societario dell’Inter potrebbe essere al centro di grandi stravolgimenti nelle prossime settimane. Le indiscrezioni sull’interesse di Investcorp, società del Bahrein, all’acquisto del club nerazzurro starebbe trovando delle conferme in queste ore.

Secondo quanto riportato da Turki Alghamdi, giornalista di Abu Dhabi Sports, la trattativa per il passaggio di proprietà sarebbe in fase avanzata. Si attendono eventuali conferme sull’entità dell’offerta, che, stando alle indiscrezioni degli ultimi giorni, dovrebbe essere di circa 1,3 miliardi di euro.

L’opinione di Passione Inter

Dare un giudizio certo in questa fase è alquanto complesso, con il rischio di fare il passo più lungo della gamba. Quel che è certo è che le voci non mancano e, in questi ultimi giorni, l’insistenza delle stesse fa pensare che qualcosa sia si stia effettivamente muovendo. Da capire quali saranno le prossime mosse dell’attuale presidente, Steven Zhang.