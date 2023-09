Inter a caccia di rinforzi in attacco: tre nomi nel taccuino

Inzaghi è impegnato a trovare una soluzione per sistemare l’attacco dell’Inter dopo l’infortunio di Arnautovic. Il tecnico dovrà lavorare con il materiale a disposizione, dal momento che il club non è intenzionato ad ingaggiare un sostituto a parametro zero. Tuttavia, i dirigenti nerazzurri sono comunque impegnati nella ricerca di un attaccante per il futuro.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, sono tre i nomi per il futuro nel taccuino interista. Il primo, del quale si è parlato negli ultimi giorni, è quello di Nikola Kristovic, attaccante serbo appena sbarcato al Lecce e già grande protagonista in Serie A. Piero Ausilio lo starebbe osservando con attenzione.

Gli altri due nomi, invece, giocano entrambi in Bundesliga e intrigano anche Milan e Juventus. Si tratta di Serhou Guirassy dello Stoccarda e di Victor Boniface del Bayer Leverkusen, grandi protagonisti di questo avvio di stagione.

L’opinione di Passione Inter

Fare ragionamenti sul futuro attaccante dell’Inter è quantomeno prematuro, anche perché si tratta di un investimento importante che i nerazzurri difficilmente vorranno e potranno sostenere durante la sessione invernale di calciomercato.