Cuadrado torna contro il Sassuolo? Le ultime sulle sue condizioni

Non solo problemi in attacco per l’Inter, ma c’è apprensione anche sulla fascia destra, dove il rientro di Cuadrado sembra essere più complicato del previsto. Il colombiano è assente da dopo la sosta con la sua nazionale: 3 partite in cui ha collezionato solo una panchina contro il Milan.

E anche contro il Sassuolo la situazione non dovrebbe cambiare. Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, l’esterno nerazzurro rimarrà ancora ai box, a causa dell’infiammazione al tendine del ginocchio che non sembra dargli pace.

L’opinione di Passione Inter

L’assenza di Cuadrado è stata finora colmata da un ottimo Dumfries e dal sempre duttile Darmian, ma è chiaro che questa situazione non potrà durare ancora a lungo. La speranza di Inzaghi e di tutta l’Inter è di averlo a disposizione già nella sfida di sabato contro la Salernitana.