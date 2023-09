Chi è Amadou Sarr, il bomber dell’Inter Primavera

L’Inter Primavera ha iniziato bene la nuova stagione. Quattro gare disputate, registrando 2 vittorie e 2 pareggi, aspettando la gara di domani contro il Frosinone in trasferta. Cristian Chivu ha cambiato molto rispetto alla scorsa stagione, anche a causa delle diverse cessioni, come quella di Francesco Pio Esposito, punta e Capitano, in prestito allo Spezia. Il suo posto lo ha preso Amadou Sarr, attaccante italo-senegalese che al momento non lo sta facendo rimpiangere. Scopriamo chi è.



Amadou Makhtarlayi Sarr nasce a Gossas in Senegal il 28 giugno 2004. Punta mancina, alta e forte fisicamente, è in grado di giocare anche come seconda punta e ala sinistra. È stato acquistato dall’Inter nel 2018 dalle giovanili della Liventina, squadra della provincia di Treviso. Il primo anno in nerazzurro lo passa nell’Under 18 dove realizza, contando anche la Viareggio Cup, un totale di 34 partite e 20 reti, motivo sale anche in Primavera in 4 occasioni.

Lo scorso anno è passato definitivamente in Primavera dove ha giocato poco in quanto riserva di Esposito. Per lui infatti appena 24 presenze, di cui molte da subentrato e 5 reti, oltre a un assist.

Questa stagione Chivu ha deciso di puntare su di lui per l’attacco. Lo dimostra anche la scelta di dargli la 9. L’attaccante titolare è lui, nonché il rigorista. Proprio dal dischetto sono arrivati entrambi i suoi gol stagionali, contro la Fiorentina (gara in cui era anche Capitano) e contro la Real Sociedad in Uefa Youth League. Data la sua altezza, sono suoi tutti i rinvii del portiere da cui Sarr è riuscito a realizzare un assist spizzando di testa per Spinaccè. La squadra lo cerca spesso con cross alti dove può sfruttare i suoi centimetri. I pari età fanno infatti fatica a contenerlo. I gol li ha sempre fatti, quest’anno Chivu gli sta dando lo spazio che l’anno scorso non ha avuto. Ora starà a lui dimostrare le sue qualità.