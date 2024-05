Le probabili formazioni di Frosinone-Inter: Inzaghi torna al passato

Sarà Frosinone-Inter ad aprire la 36esima giornata di Serie A. Il match si giocherà infatti domani sera nell’anticipo delle 20.45, in una gara molto importante per la formazione laziale in piena corsa per non retrocedere.

Per quanto riguarda i nerazzurri, Simone Inzaghi starebbe pensando di fare un passo indietro rispetto alle scelte di Reggio Emilia. La prestazione contro il Sassuolo non è piaciuta al tecnico che ha intenzione di chiudere bene questa stagione, nonostante il titolo già conquistato.

Ancora tanti dubbi nella testa dell’allenatore nerazzurro che potrebbe rilanciare i titolarissimi nella trasferta del prossimo turno. Queste le probabili formazioni di Frosinone-Inter: