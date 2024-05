Il vero motivo di mercato per cui l’Inter può cedere Dumfries

Denzel Dumfries continua ad essere il nome più caldo in uscita sul mercato dell’Inter. Da parte del club nerazzurro rimane la disponibilità a trattare un rinnovo del contratto a fronte della scadenza nell’estate 2025, a patto però che l’entourage del calciatore abbassi le pretese rispetto alla prima richiesta da 5,5 milioni a stagione.

Lo stesso Dumfries avrebbe di recente aperto ad un ingaggio inferiore, pur di non lasciare uno spogliatoio a cui è particolarmente legato. Tra i titolari di Simone Inzaghi, però, l’olandese è inevitabilmente il primo indiziato a poter finire sulla lista dei cedibili, specialmente a fronte di una proposta economica che si aggiri intorno ai 25 e 30 milioni di euro.

Questo perché, come riportato da Il Giorno, il sacrificio del laterale porterebbe subito a Milano un nuovo innesto. Il profilo è quello di Bento, primo obiettivo dell’Inter come vice Sommer e quotato dall’Athletico Paranaense sui 20 milioni. Senza una cessione di questo calibro, alla luce della richiesta formulata dal club verdeoro, difficilmente il portiere brasiliano potrà approdare in maglia nerazzurra.