L’Inter ha tra le mani il nuovo attaccante: come cambia il mercato

Dopo la lunga intervista rilasciata da Piero Ausilio nella giornata di ieri, è stata fatta ulteriore chiarezza sulla programmazione dell’Inter sul mercato. Come spiegato dal direttore sportivo, l’ipotesi quinta punta non è ad oggi così probabile come si potesse pensare. In virtù dei numerosi impegni della prossima stagione, però, qualcosa dovrebbe comunque muoversi.

Come ammesso dal direttore sportivo, innanzitutto delle valutazioni dovranno essere ancora fatte su Alexis Sanchez, in scadenza di contratto a giugno. A completare il reparto insieme a Lautaro, Thuram, Arnautovic e Taremi, potrebbe però essere un calciatore già di proprietà del club nerazzurro. Ancora qualche punto interrogativo sull’austriaco che, nelle idee della società, verrebbe sostituito dal grande obiettivo Gudmundsson.

Sono diversi i giovani spediti in prestito nell’ultima stagione e che si stanno mettendo in mostra: da Valentin Carboni a Satriano, passando per i fratelli Esposito che bene stanno facendo in Serie B. Uno scenario, questo, che secondo La Gazzetta dello Sport potrebbe concretizzarsi la prossima estate in occasione del pre-campionato.

Anche per questa ragione, sono nettamente in calo le quotazioni di George Ilenikhena, attaccante nigeriano classe 2006 seguito dai nerazzurri. Inter orientata dunque a puntare su un talento di proprietà disposto ad accettare il ruolo di comprimario, ma motivato a sgomitare in allenamento per sfruttare le occasioni che gli verranno concesse. Una soluzione interna gradita alla società: sarà comunque Simone Inzaghi ad avere l’ultima parola sul prescelto.