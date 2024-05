Chi è George Ilenikhena, la giovane stella col graffio di Osimhen

In vista del prossimo calciomercato, l’Inter potrebbe decidere di cambiare totalmente strategia. Insieme ai nomi di calciatori già affermati nel campionato italiano come Gudmundsson e Zirkzee, ai nerazzurri è stato accostato anche il giovanissimo talento di George Ilenikhena.

L’attaccante classe 2006 di proprietà dell’Anversa, al suo primo anno in Belgio, ha subito fatto registrare numeri importanti mettendo in evidenza le qualità in parte espresse in Francia. Un giovanissimo centravanti che stuzzica la fantasia dei dirigenti dell’Inter e che potrebbe trasformarsi in qualcosa di concreto nelle prossime settimane.

Ilenikhena Inter

La corte da parte dell’Inter nei confronti di George Ilenikhena non nasce certo oggi. Già un anno e mezzo fa, prima ancora del trasferimento all’Anversa, l’attaccante era stato nel mirino dei nerazzurri. Il calciatore, allora di proprietà dell’Amiens, pochi mesi più tardi si trasferì in Belgio dietro un’operazione da 6 milioni di euro totali, due in più rispetto ai 4 che l’Inter aveva messo sul piatto del club francese. Un interesse che non sembra essere scemato e che potrebbe riaccendersi durante i prossimi mesi.

Ilenikhena Transfermarkt

George Ilenikhena, considerata la giovanissima età, non ha ancora alle spalle uno storico importante. Come accennato, dopo essere stato definitivamente promosso dall’U19 alla prima squadra dell’Amiens nel gennaio del 2023, in soli sei mesi nella seconda divisione francese il centravanti è riuscito a mettersi in vetrina attirando a sé l’interesse di grandi squadre tra cui la stessa Inter.

Dopo essere stato acquistato nell’estate del 2023 dall’Anversa a fronte di un affare da 6 milioni di euro, stando all’ultimo aggiornamento di mercato realizzato da Transfermarkt, Ilenikhena ha oggi raggiunto il valore più alto mai toccato in carriera pari a 10 milioni di euro.

Carriera Ilenikhena

Nato il 16 agosto 2006 a Lagos in Nigeria, George Ilenikhena ha trascorso la maggior parte della sua vita in Francia dove insieme alla famiglia si era trasferito all’età di tre anni. Per quanto riguarda la sua carriera, invece, questa si è sviluppata quasi interamente tra le fila dell’Amiens, squadra che gli ha consentito di lasciare il sobborgo di Antony, alle porte di Parigi.

Dopo il primo impatto con la prima squadra dell’Amiens durato solamente sei mesi, nei quali in Ligue 2 è riuscito a mettere a segno 2 gol in 16 presenze, Ilenikhena ha accettato la corte dell’Anversa che ha deciso di investire una somma importante per il suo cartellino, affidandogli un ruolo da protagonista all’interno del suo progetto. Con la formazione belga, considerando tutte le competizioni, quest’anno ha siglato 14 reti in 45 presenze. Da sottolineare il primo gol in Champions League siglato lo scorso dicembre contro il Barcellona a 17 anni, 3 mesi e 27 giorni: solo Ansu Fati, con 17 anni e 40 giorni, è stato così precoce nella storia della Champions.

Dotato di doppio passaporto, sia nigeriano che francese, Ilenikhena non ha ancora scelto la Nazionale per la quale giocherà.

Ilenikhena skills e caratteristiche

Non solo per quanto riguarda le origini, ma anche in relazione alle caratteristiche tecniche di George Ilenikhena, l’accostamento a Victor Osimhen è naturale. Come il centravanti del Napoli, anche il classe 2006 è dotato di grande velocità, buona potenza e di un graffio dentro l’area di rigore avversaria che lascia il segno, come il modello nigeriano.

Attaccante che vede bene la porta e che ha il gol nel sangue, devastante soprattutto nei movimenti quando trova spazio a campo aperto. Buonissima tecnica e mancino tagliente che spesso e volentieri disegna traiettorie spettacolari. Caratteristiche che, come Osimhen, dovrà eventualmente essere bravo ad esaltare anche in un campionato complicato come quello italiano. Visto il potenziale già espresso, però, vale la pena scommetterci.