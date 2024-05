1 di 6

L’ANALISI DI SASSUOLO-INTER 1-0

L’Inter perde la seconda partita del suo campionato e lo fa, incredibilmente, sempre contro la stessa squadra. Non una big e nemmeno una media del nostro campionato, bensì il Sassuolo penultimo in classifica che non vinceva da due mesi e si presentava alla sfida con la capolista (81 gol fatti) con ben 70 reti al passivo. Decide la rete di Laurienté dopo l’erroraccio di Dumfries che fa infuriare Simone Inzaghi, Inter mai davvero pericolosa. Andiamo a vedere le cinque cose che abbiamo imparato dal ko del Mapei Stadium.

