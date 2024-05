Mercato in difesa bloccato: l’Inter valuta una strategia diversa

Valutazioni già in corso in casa Inter in vista della prossima stagione. La volontà sembra essere chiara, come raccontato anche da Simone Inzaghi al termine di Sassuolo-Inter: la rosa andrà allungata per poter affrontare tutti gli impegni della prossima stagione.

Come scrive il Corriere dello Sport, dopo i colpi di Taremi e Zielinski, le altre potenziali operazioni sono ora congelate in attesa di capire il futuro societario. I nerazzurri stanno valutando un nuovo innesto in difesa, dove però ci sarà bisogno di un’uscita. Al momento, infatti, il reparto è già al completo.

Al tempo stesso, però, i nerazzurri starebbero valutando un tipo di acquisto diverso: un profilo giovane, che possa rimpolpare la difesa, accettando però di rimanere fuori dalle liste per la prossima Champions League. Negli scorsi giorni, il quotidiano romano aveva parlato di Bijol dell’Udinese.