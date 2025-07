C’è l’offerta ufficiale dell’Inter per Lookman: i dettagli

Nella giornata di oggi – giovedì 17 luglio – l’Inter ha ufficialmente presentato all’Atalanta un’offerta da 40 milioni di euro per il cartellino di Ademola Lookman. Come è noto da alcune ore, il giocatore nigeriano vorrebbe trasferirsi nella Milano nerazzurra e quindi ora l’obiettivo del club è provare a completare questa operazione.

A riportare questa informazione sono diversi fonti giornalistiche. Gianluca Di Marzio afferma anche che la richiesta dell’Atalanta rimane sui 50 milioni di euro e quindi permane una certa distanza tra le due società. Inoltre, la Dea vorrebbe un trasferimento immediato mentre l’Inter preferisce un prestito con obbligo di riscatto.

Il sempre ben informato sul mondo nerazzurro Fabrizio Biasin, informa inoltre che l’Inter non ha intenzione di effettuare rilanci oltre questa proposta da 40 milioni di euro. L’innesto Lookman rimane quindi possibile visto che il giocatore spinge per il trasferimento ma non sarà affatto semplice per via della distanza che rimane tra i club.