Dalla Spagna: Mendes propone al Barcellona un BIG dell’Inter

Nel calciomercato moderno a farla da padrone sono sempre di più i procuratori sportivi che riescono a tessere bene i rapporti con i calciatori e soprattutto con le società. In certi casi però rischiano di essere una spina per alcuni club, soprattutto nel caso in cui per agevolare la loro posizione e dei loro assistiti, stravolgano il mercato.

Uno degli agenti più importanti al mondo è Jorge Mendes che fa da intermediario anche per Denzel Dumfries dell’Inter. Come noto il laterale olandese classe 1996 ha una clausola rescissoria presente nel suo contratto con i nerazzurri che è valida fino a fine luglio con un importo pari a 25 milioni di euro da pagare subito.

Nelle scorse ore Mendes ha incontrato il Barcellona e tra i temi trattati c’è stato anche quello relativo a Dumfries. Secondo quanto riferito dal quotidiano iberico Sport, il club blaugrana ha intenzione di prendere un nuovo esterno difensivo ed entro fine mese potrebbe proprio pagare la clausola all’Inter per il suo numero 2.