Tutto fatto con l’Inter: OGGI visite e firma del contratto

Il calciomercato dell’Inter è molto attivo in questi giorni perché la società di viale della Liberazione è impegnata con delle trattative sia in entrata (vedi il sogno di mercato che porta a Lookman dell’Atalanta) che in uscita dove c’è la possibilità di cedere alcuni giocatori in prestito oppure a titolo definitivo per fare cassa.

Tra i giocatori in uscita c’è anche un giovane come Valentin Carboni che, nonostante un ottimo Mondiale per Club, non rimarrà alla corte di Chivu. Il talento argentino ha bisogno di giocare dopo l’ultima stagione in cui è stato fermo per il brutto infortunio al ginocchio e per questo l’Inter ha scelto di mandarlo in prestito in Serie A.

I nerazzurri hanno trovato un accordo col Genoa, club che è pronto ad accoglierlo in prestito secco e già oggi Carboni svolgerà le visite mediche con la formazione rossoblù prima di firmare il contratto. Valentin fa quindi eco a suo fratello Franco che è pronto anche lui a parte in prestito in un’altra società italiana.