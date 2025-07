Calhanoglu anticipa il rientro: cosa succede con l’Inter

Dopo essere stato per settimane l’uomo di gran lunga più chiacchierato in casa Inter, Hakan Calhanoglu è pronto a fare rientro a Milano per preparare la nuova stagione. La trattativa con il Galatasaray sembra essere definitivamente saltata, a causa delle energie del club turco profuse esclusivamente sul ritorno di Victor Osimhen a Istanbul.

Inevitabilmente, l’Inter ha utilizzato gli ultimi giorni per cercare di ricucire il rapporto con il centrocampista. Va anche detto che lo stesso Calhanoglu non ha mai chiesto direttamente la cessione al club nerazzurro, evitando dunque di arrivare ad uno strappo tra le parti. Il suo agente, però, aveva instaurato un dialogo apertissimo con il Galatasaray, fiducioso di una buona riuscita dell’operazione.

In questo momento, anche alla luce delle nuove strategie dell’Inter sul mercato, Calhanoglu è destinato a Milano. Come scritto da Tuttosport, il centrocampista è atteso ad Appiano Gentile tra martedì 22 e mercoledì 23 luglio, in netto anticipo rispetto al raduno generale fissato per sabato 26. Questo perché il calciatore turco, così come gli altri infortunati, verrà valutato dallo staff medico interista prima di iniziare delle sessioni specifiche di allenamento.