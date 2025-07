Lookman stravolge l’Inter: nuovo RUOLO per Luis Henrique

Tutti i tifosi dell’Inter in questi ultimi due giorni stanno sognando l’innesto di Ademola Lookman dall’Atalanta viste le numerose conferme che sono arrivate dalle ultime notizie di mercato. L’attaccante nigeriano rappresenta un rinforzo assolutamente valido per Chivu ma può cambiare tanto degli equilibri nel reparto avanzato.

Come sottolinea oggi il Corriere dello Sport, un altro giocatore appena arrivato da poco nel gruppo nerazzurro come Luis Henrique potrebbe cambiare ruolo. Inizialmente il brasiliano era arrivato per giocare in fascia come alternativa a Dumfries o a Dimarco in un 3-5-2 classico. Ma adesso se si dovesse passare al 3-4-2-1 può riposizionarsi.

Il nuovo ruolo dell’ex Marsiglia potrebbe essere infatti quello di trequartista/esterno alto proprio come vice Lookman sulla sinistra oppure anche spostandosi a destra, ma sempre restando alle spalle della prima punta. Per Luis Henrique questa nuova posizione potrebbe permettergli di concentrarsi di più sulla fase offensiva.