Chivu verso l’Ajax? L’Inter ha già individuato il sostituto

Cristian Chivu potrebbe lasciare l’Inter Primavera al termine di questa stagione. Il tecnico romeno, giunto al terzo anno sulla panchina dell’Under 19 nerazzurra, è entrato infatti fra i candidati al ruolo di vice allenatore dell’Ajax, club nel quale l’ex terzino ha giocato dal 1999 al 2003.

Se Chivu dovesse davvero lasciare Milano, la dirigenza dell’Inter e in particolare Massimo Tarantino (responsabile del vivaio) saranno chiamati a reperire un sostituto. Secondo Tuttosport, l’erede del romeno potrebbe essere Francesco Baldini, attuale allenatore del Trento in Serie C. Classe 1974, Baldini ha già lavorato con Tarantino nel 2017-18 alla Roma, quando guidava l’Under 17.

Nelle ultime stagioni ha allenato Trapani, Catania, Vicenza e Perugia. In Primavera, invece, vanta esperienze con Bologna (dal 2012 al 2014) e Juventus (stagione 2018-19).