Pedullà RIVELA: “Una contropartita sblocca il colpo Leoni”

Dopo i molti rinforzi dalla metà campo in su che l’Inter sta facendo in queste prime settimane di calciomercato con gli arrivi già ufficializzati di Sucic, Luis Henrique e Bonny, più quello che si sta cercando di chiudere in merito a Lookman, la dirigenza osserva anche i movimenti giusti da fare per rinforzare la difesa.

Il grande nome nel mirino dell’Inter è senza dubbio Giovanni Leoni, talento classe 2006 del Parma che i nerazzurri vogliono mettere al centro della difesa. Il giornalista esperto di mercato, Alfredo Pedullà, svela sul suo canale YouTube un nome della rosa che potrebbe piacere ai ducali e quindi servire per abbassare il costo dell’operazione. Queste le sue parole:

“Attenzione a Leoni, dopo gli incontri di mesi fa con Bonny hanno parlato di Leoni. Il Parma non vorrebbe cederlo ma lo valuta dai 30 milioni in su. C’è il nome di Sebastiano Esposito che è una contropartita che piace al Parma, il giocatore ha avuto anche richieste da Fiorentina e Cagliari. Con una valutazione di 6-7 milioni di Esposito si può abbassare il cash per Leoni”.