STOP Lookman con l’Atalanta: cosa sta succedendo

Si è infiammato negli ultimi giorni il mercato dell’Inter, con i nerazzurri che hanno accelerato improvvisamente per Ademola Lookman. L’attaccante dell’Atalanta avrebbe già trovato un accordo con i nerazzurri, che ora devono trovare l’intesa con il club bergamasco.

Nel frattempo, però, Lookman non si sta allenando nel ritiro dell’Atalanta, per via di un infortunio. Lo ha riportato Matteo Moretto, che ha sottolineato come il giocatore abbia riportato un dolore al polpaccio, che lo dovrebbe tenere fermo per alcune settimane.

Da capire l’entità effettiva del problema, che verrà chiarita nella giornata di oggi con esami strumentali. L’Inter monitora la situazione a distanza.