L’Atalanta dice NO per Lookman: la reazione dell’Inter

La trattativa per il trasferimento di Ademola Lookman all’Inter è ufficialmente iniziata. I nerazzurri hanno presentato la loro prima offerta ufficiale al club bergamasco, forti anche dell’accordo già incassato con l’attaccante nigeriano. Il primo approccio, però, non sarebbe stato fruttuoso.

Come riportato dai quotidiani, infatti, l’Atalanta avrebbe rifiutato la proposta da 40 milioni di euro dell’Inter, chiedendo circa 10 milioni in più. Inoltre, ci sarebbero perplessità anche per la formula dell’operazione: prestito con obbligo di riscatto.

L’Inter dal canto suo, scrive La Gazzetta dello Sport, non sembra intenzionata a mollare la presa su Lookman, forte dei buoni rapporti con il club atalantino e dell’assist fornito dallo stesso giocatore, pronto a far valere il suo desiderio di andarsene.

D’altronde, l’Atalanta avrebbe già preventivato da tempo l’addio di Lookman, vista anche la trattativa della scorsa estate che lo aveva portato a un passo dal PSG. Lo scrive il Corriere dello Sport, che aggiunge come i bergamaschi avrebbero promesso al giocatore una partenza in questa sessione di mercato.

C’è da trovare l’intesa economica (l’Atalanta spera in un’operazione che non vada troppo per le lunghe), ma c’è da trovare un’intesa tra le parti. Secondo la Rosea, Oaktree non vuole una spesa superiore ai 40 milioni di euro. Tuttavia, chiosa il Corriere dello Sport, potrebbe trattarsi di un normale gioco delle parti e qualche bonus aggiuntivo potrebbe sbloccare l’operazione.