Calhanoglu-Inter, pace totale: quando torna a disposizione

Dopo settimane intense, nelle quali l’addio all’Inter sembrava inevitabile, Hakan Calhanoglu sembra essere tornato sui suoi passi. L’interesse del Galatasaray, squadra che di cui è tifoso, sembra essere scemato, allontanando le possibilità di una sua cessione.

Ora, però, c’è da ricucire il rapporto con il club nerazzurro, visti anche le parole al veleno a distanza con Lautaro Martinez. In questo senso, però, sarebbe già andata in scena una conversazione chiarificatrice con il capitano, seguita da un colloquio cruciale con il nuovo allenatore Cristian Chivu.

Lo racconta La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come il turco è pronto a riabbracciare l’Inter per una nuova stagione. Calhanoglu farà parte del gruppo di giocatori che torneranno ad Appiano Gentile già mercoledì 23 luglio, per i primi test. Il resto della rosa, impegnata al Mondiale per Club, arriverà il 27 luglio.