Di Marzio annuncia il colpo: “Operazione chiusa con l’Inter”

Il calciomercato dell’Inter è tornato a vivere una fase molto intensa nelle ultime ore. Il club nerazzurro è impegnato su diversi fronti, sia entrata che in uscita. Lookman è il nome che sta accendendo i sogni dei tifosi, ma la dirigenza nel frattempo è al lavoro per finalizzare anche alcune operazioni in uscita.

Tra queste rientra il prestito di Ebenezer Akinsanmiro, pronto alla sua prima esperienza in Serie A, dopo aver vissuto la scorsa stagione in Serie B con la Sampdoria. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il Pisa ha “chiuso l’operazione con l’Inter” per il prestito del giocatore.

Al termine della stagione, il Pisa potrà vantare un diritto di riscatto per Akinsanmiro, anche se l’Inter avrebbe conservato la possibilità del controsicatto per non perdere il controllo sul suo giovane talento classe 2004.