Il Galatasaray insiste per l’obiettivo dall’Inter: “Al primo posto”

Pur non avendo ancora portato trattative concrete, l’asse tra Galatasaray e Inter è stato fin qui al centro di diverse indiscrezioni di mercato. Il trasferimento in Turchia di Calhanoglu sembra essere stato accantonato, almeno per il momento, ma c’è un altro profilo nerazzurro che sembra essere finito nel mirino.

Come riportato dal Corriere dello Sport, Yann Sommer sarebbe “al primo posto” nella lista degli obiettivi del Galatasaray per sostituire Muslera in porta. Lo svizzero sembra essere la pista migliore possibile: Maignan ed Ederson sarebbero irrangiungibili, mentre Ter Stegen sembra orientato verso un’operazione alla schiena, che richiederebbe uno stop di 4 mesi.

Il quotidiano romano specifica come al momento non ci sia stato un affondo concreto, ma solo voci provenienti dalla Turchia. All’Inter, infatti, non sarebbe arrivati segnali dal Galatasaray e, in ogni caso, Sommer non verrebbe liberato a costo zero, ma solo a fronte di un’offerta adeguata a livello economico.