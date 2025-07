Si sblocca la trattativa: l’Inter cambia la formula

Prosegue con costanza il lavoro dell’Inter in sede di calciomercato. In attesa di sviluppi importanti nella trattativa per Lookman, la dirigenza continua a lavorare sulle operazioni in uscita. E in queste dovrebbe essersi sbloccata una trattativa in piedi da settimane.

Si tratta del trasferimento di Aleksandar Stankovic al Brugge. Il centrocampista nerazzurro è pronto al passaggio definitivo in Belgio per una cifra complessiva di circa 10 milioni di euro. A sbloccare la trattativa sarebbe stato un dettaglio sulla formula, terreno di scontro nei giorni passati.

Come riportato da Tuttosport, infatti, la clausola di recompra destava alcune perplessità. Alla fine i due club si sono accordati per una cifra da 25 milioni di euro, che però dovrebbe essere valida per 2 stagioni, anziché una sola.