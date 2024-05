Simone Inzaghi ha confermato l’arrivo di Mehdi Taremi all’Inter nel post-partita della gara con il Sassuolo. Un annuncio in diretta arrivato in contemporanea con una grane prestazione dell’iraniano, in campo con il Porto, contro il Chaves, e autore di un gol su rigore e, prima ancora di uno splendido assist di tacco.

Questo il video: