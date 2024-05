In Spagna: “L’Inter sul fantasista, servono 30 milioni”

L’Inter è fra le squadre che monitorano la situazione di Alberto Moleiro, fantasista classe 2003 attualmente in forza al Las Palmas. Secondo il giornale spagnolo AS, i nerazzurri sarebbero in corsa con il Liverpool per accaparrarsi il giocatore, che ha una clausola rescissoria da 60 milioni ma potrebbe essere ceduto per un’offerta intorno ai 25-30 milioni nel prossimo calciomercato estivo.

Moleiro, in scadenza di contratto al 30 giugno 2026, è senza dubbio il calciatore con più valore del Las Palmas, che per questo proverà a incassare il più possibile. In Spagna si dicono convinti che i nerazzurri vogliano ringiovanire la rosa dopo aver vinto lo scudetto e per questo il classe 2003 potrebbe essere il profilo giusto. Su di lui ci sono comunque altri due club spagnoli come Betis e Villarreal.

Resta comunque difficile pensare a un investimento di tale portata per un calciatore che di fatto non avrebbe una collocazione ben definita nello scacchiere di Simone Inzaghi. Il reparto di centrocampo è inoltre quello che già oggi appare completo, con l’arrivo di Zielinski e le partenze di Klaassen e Sensi.