Incognita Buchanan: sarà decisivo il ritiro con Inzaghi

Tajon Buchanan è ancora in attesa del suo esordio da titolare con la maglia dell’Inter. Nell’attesa, ieri sera contro il Sassuolo ha messo nel motore altri minuti, subentrando nella ripresa. Ancora una volta, Inzaghi lo ha inserito in campo nel ruolo di esterno sinistro.

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, il canadese fu acquistato a gennaio per prendere il posto dell’infortunato Cuadrado sulla fascia opposta, ma finora non è mai stato utilizzato in quel ruolo in questi primi mesi nerazzurri.

Quale futuro allora per l’esterno canadese? Probabile, scrive sempre la Rosea, che per avere una risposta definitiva bisognerà attendere la prossima stagione, dopo che Buchanan avrà passato diversi mesi di preparazione, in modo da apprendere al meglio le richieste tattiche di Inzaghi.