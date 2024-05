Lukaku a sorpresa: nuova destinazione in Serie A. “Dialoghi in corso”

Il futuro di Romelu Lukaku è più che mai incerto, ma potrebbe essere ancora in Serie A. L’attaccante belga si è unito sul finire di agosto alla Roma, approdando dal Chelsea (che detiene ancora la proprietà del cartellino) in prestito secco. Ad oggi appare però difficile che i giallorossi decidano di investire su di lui per acquistarlo a titolo definitivo, anche perché la sua stagione non è stata indimenticabile.

L’ex interista, qualora non ci fossero margini per la permanenza alla corte di De Rossi, potrebbe allora sposare il progetto Napoli entrando in una maxi operazione di mercato. Il Chelsea è infatti interessato alla punta Victor Osimhen e si sono registrati i primi contatti fra le parti. Secondo Gianluca Di Marzio, i Blues pensano a un’operazione da 80-90 milioni di euro inserendo però lo stesso Lukaku come contropartita, insieme a un giovane, per abbassare la parte cash.

Per ora resta un’ipotesi, che però potrebbe decollare soprattutto se Antonio Conte diventasse il nuovo allenatore del Napoli. Non è un mistero che il salentino apprezzi particolarmente il belga, il quale ha vissuto il miglior momento della carriera con il leccese allenatore ai tempi dell’Inter, vincendo lo scudetto 2021.