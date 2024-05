Troppi errori e niente rinnovo: futuro di Dumfries in bilico

Dopo l’espulsione nel derby, Denzel Dumfries è tornato in campo in Sassuolo-Inter, ma non nel modo in cui avrebbe sperato. L’olandese si è reso protagonista di un brutto errore sul gol neroverde, per poi fallire una grande occasione per il pari.

Una prestazione che va ad alimentare una stagione deludente e che getta ombre sul futuro nerazzurro dell’esterno olandese. Come scrive La Gazzetta dello Sport, la trattativa per il rinnovo è ancora in corso, perché l’Inter non è sicura di trovare un’alternativa di pari livello a certe cifre.

Tuttavia, le ultime vicende che hanno coinvolto il difensore (l’espulsione nel derby, lo striscione nella festa Scudetto e la prestazione di ieri) potrebbero sollevare più di un dubbio sul suo futuro. Soprattutto se non dovesse arrivare il prolungamento del contratto in scadenza nel 2025, un’eventuale offerta potrebbe spingere l’Inter ad accettare il suo addio, pur di non perderlo a costo zero.