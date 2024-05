Addio Dumfries e nuovo esterno: Inter, due nomi in pole

Le prossime tre potrebbero essere le ultime partite di Denzel Dumfries con la maglia dell’Inter. L’esterno olandese, infatti, si gioca la permanenza in maglia nerazzurra in vista della prossima stagione. Una decisione legata alle trattative per il rinnovo del contratto, in scadenza nel giugno 2025.

Qualora tra le parti non dovesse sbloccarsi lo stallo degli ultimi mesi, la cessione diverrebbe inevitabile davanti alla volontà del club nerazzurro di evitare altri ‘casi Skriniar‘ e rischiare di perderlo a zero tra un anno. Il calciatore, tra i titolari della rosa di Simone Inzaghi, viene comunque considerato come uno dei sacrificabili.

L’esterno ha parecchio mercato in Premier League ed una valutazione che oggi si aggira tra i 25 e 30 milioni di euro. Tra i candidati a prendere il suo posto, come scritto da Tuttosport, sono in prima fila Holm e Sugawara, oltre al già presente in rosa Buchanan che Inzaghi vede però più come esterno sinistro.

Per quanto riguarda l’ex laterale dello Spezia in prestito all’Atalanta, è quello che per caratteristiche è più simile a Dumfries. Classe 2000, è alto 191 centimetri e nell’ultima stagione è cresciuto tanto a livello tattico con Gasperini in panchina.

Intriga anche il nome di Sugawara, altro classe 2000 ma con caratteristiche diverse. Il terzino dell’AZ, alto 179 centimetri, è dotato di grande velocità e resistenza. Quest’anno ha giocato 40 gare da titolare su 40 per un bottino da 3500 minuti trascorsi in campo. Particolarmente incoraggianti i numeri stagionali: il terzino giapponese ha messo a segno 4 gol e 8 assist.