Buchanan rimandato dall’Inter: il piano per la prossima stagione

A causa dei pochi minuti che gli sono stati concessi sino a questo momento da Simone Inzaghi, 86 per l’esattezza in campionato, Tajon Buchanan viene ancora considerato ad Appiano Gentile un oggetto misterioso. Approdato all’Inter lo scorso gennaio, l’esterno canadese è stato strappato ad un ottimo prezzo alla concorrenza di club importanti come il Manchester City.

Nonostante le poche apparizioni, l’Inter ha fiducia nelle enormi potenzialità dell’esterno canadese. Nei giorni scorsi si era parlato pure della possibilità di spedire in prestito il ragazzo per la prossima stagione. Ipotesi, questa, che il club nerazzurro non vorrebbe al momento prendere in considerazione. Anche perché Inzaghi sta utilizzando questi mesi per accelerare l’ambientamento di Buchanan in Italia, così da potersi ritrovare un nuovo acquisto a tutti gli effetti dal prossimo anno.

Come riportato dal Corriere dello Sport, rimane ancora il dubbio sul ruolo. Ad oggi è stato utilizzato prevalentemente da esterno sinistro e non è escluso che possa diventare lui il vice Dimarco, con Carlos Augusto arretrato nei tre di difesa. Con il futuro di Dumfries in bilico e l’addio di Juan Cuadrado, però, è sulla fascia destra che potrebbero aprirsi opportunità importanti per l’ex Bruges.

Nell ultime tre giornate di campionato, nelle quali grazie allo Scudetto conquistato l’Inter avrà maggiore elasticità nelle rotazioni come visto a Reggio Emilia, ci si attende un minutaggio in netto aumento per Buchanan.