L’Inter è tornata sulle tracce di Dodi Lukebakio, esterno offensivo classe 1997 di proprietà del Siviglia dopo il trasferimento dall’Herta Berlino della scorsa estate. Nome da tenere d’occhio per la prossima stagione dei nerazzurri, soprattutto come prima alternativa di mercato al grande obiettivo Gudmundsson.

Lukebakio Inter

Proprio come un anno fa, l’Inter è tornata a seguire da vicino Lukebakio. L’annata in Spagna non è stata esaltante e l’attaccante belga potrebbe uscire a buon prezzo. Come quinto attaccante, qualora non dovesse sbloccarsi l’affare Gudmundsson con il Genoa, il centravanti diverrebbe un’opzione low cost assai gradita ai dirigenti nerazzurri, da incastrare preferibilmente con uno scambio.

Lukebakio Transfermarkt

Dopo essere stato prelevato dal Siviglia la scorsa estate per 10 milioni di euro, oggi il suo cartellino viene quotato 12 milioni dal club andaluso. Su Transfermarkt, invece, viene assegnata una quotazione da 15 milioni per Lukebakio. L’Inter, però, potrebbe sfruttare la carta Agoumé: il centrocampista francese è in prestito al Siviglia ed ha un diritto di riscatto da 8 milioni. Il club nerazzurro potrebbe inserirlo come contropartita per ridurre i costi dell’operazione.

Carriera Lukebakio

Come Lukaku, con il quale ha un ottimo rapporto, Lukebakio è nato in Belgio ed ha origini congolesi. Cresce calcisticamente nel settore giovanile dell’Anderlecht dove si mette subito messo in mostra. Quando arriva il momento di salire in prima squadra, inizia il suo giro per l’Europa: prima un prestito al Tolosa, quindi allo Charleroi che lo riscatta e lo cede subito al Watford in Inghilterra, dove però non ha fortuna.

Le cose vanno decisamente meglio in Germania, dove in prestito al Fortuna Dusseldorf impressiona superando la doppia cifra in termini di gol (14 reti e 5 assist) e firmando soprattutto una clamorosa tripletta al Bayern Monaco. L’Hertha Berlino decide di investire 20 milioni di euro per rilevarne il cartellino. Con il tecnico Grammozis alla seconda stagione le cose non vanno bene e nell’estate del 2021 viene ceduto in prestito al Wolfsburg che a fine stagione non lo riscatta, quindi al ritorno a Berlino e Lukebakio ricomincia a volare.

Al suo ritorno nella Capitale sigla 11 reti in 32 presenze, nella stagione in cui l’Herta retrocede in seconda divisione. Così, Lukebakio diventa una delle principali opportunità di mercato ed entra pure nel mirino dell’Inter. Ad avere la meglio è però il Siviglia che lo strappa alla concorrenza con un’operazione da 10 milioni di euro. In Spagna in rendimento non è esaltante: sono cinque i gol messi a segno in 19 presenze in Liga.

In nazionale belga vanta 15 presenze, con due gol e tre assist. Lukebakio è rimasto escluso all’ultimo dai Mondiali in Qatar, nonostante una buona prima parte di stagione. Con ogni probabilità, invece, prenderà parte ai prossimi Europei.

Lukebakio skills e caratteristiche

Di piede mancino, dotato di buon fisico con i suoi 187 centimetri di altezza. Giocatore di buona gamba soprattutto in campo aperto, prende spesso l’iniziativa anche nel dribbling ed è abile nel guadagnare campo palla al piede. Tecnicamente può migliorare e dal punto di vista tattico in Italia andrebbe sicuramente sgrezzato. Per quanto visto fino ad ora è un esterno offensivo che, dunque, nell’Inter di oggi andrebbe riconvertito: o come quinto di centrocampo (ma con un gran lavoro da fare sul piano difensivo) o come attaccante centrale, dove comunque deve evolvere per poterlo fare al meglio.

Le perplessità più grandi sul giocatore sono state di natura principalmente caratteriale. Con un atteggiamento un po’ altezzoso e da superstar, Lukebakio ha spesso peccato di poca applicazione, che lo ha portato ad avere un rendimento abbastanza scostante. Un difetto che dovrà assolutamente correggere se vuole fare il salto di qualità in carriera.