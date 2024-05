Inzaghi punta Herrera con l’ultimo rinnovo: la data della firma

Si avvicina giorno dopo giorno la data della firma di Simone Inzaghi sul nuovo contratto con l’Inter. Come ribadito ieri dal direttore sportivo Piero Ausilio, il prolungamento del tecnico viene visto come una mera formalità da risolvere in “cinque minuti”.

A confermarlo è La Gazzetta dello Sport, che questa mattina ha riportato i dettagli del nuovo accordo. Innanzitutto, grazie agli ottimi risultati dell’ultima stagione, verrà ulteriormente ritoccato l’ingaggio dell’allenatore che andrà a sfiorare i 6,5 milioni bonus compresi. Un riconoscimento importante rispetto ai 4 guadagnati al suo arrivo a Milano, dettato dall’ottimo lavoro svolto insieme al suo staff.

Per quanto riguarda la durata, Inzaghi dovrebbe firmare un biennale con opzione per il terzo anno. Ciò significa che potenzialmente il tecnico potrebbe rimanere all’Inter ben sei stagioni, superando le cinque di Bersellini e Trapattoni. Da quando esiste il girone unico, chi ha fatto di meglio è solo Helenio Herrera che sulla panchina nerazzurra ha vissuto ben 8 annate.

Per quanto riguarda l’incontro decisivo tra i dirigenti e Inzaghi, questo dovrebbe avvenire la settimana dopo il match casalingo tra Inter e Lazio. Entro l’estate, dunque, è attesa l’ufficialità del nuovo contratto nerazzurro.