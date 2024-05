Ritorno di fiamma Inter: bomber low cost dalla Spagna

Rispunta una nuova alternativa già nota all’Inter come possibile attaccante per la prossima stagione. Alle spalle del quotatissimo Albert Gudmundsson, a cui il club nerazzurro ha chiesto di pazientare in attesa di riuscire a metter su un tesoretto da 30 milioni di euro, i dirigenti hanno rispolverato un vecchio obiettivo.

Come scritto questa mattina da La Gazzetta dello Sport, si tratta di Dodi Lukebakio, centravanti seguito dall’Inter la scorsa estate prima del trasferimento al Siviglia. L’attaccante belga aveva soprattutto impressionato con la maglia dell’Herta Berlino, ma per una serie di circostanze favorevoli potrebbe trasformarsi in un ottimo affare.

Il suo cartellino viene infatti quotato sui 12 milioni di euro, anche se l’Inter potrebbe utilizzare la carta Agoumé per risparmiare ulteriormente. Il francese, in prestito al Siviglia, ha un diritto di riscatto da 8 milioni di euro e verrebbe dunque utilizzato come contropartita tecnica. Lukebakio, oltre ad essere un ottimo rigorista, guadagna attualmente 1,5 milioni: ingaggio che rientra negli standard del club.

L’opinione di Passione Inter

Reduce da una stagione in calo rispetto ai numeri fatti registrare in Bundesliga, Lukebakio è in questo momento il piano B dell’Inter. Chiaro che se i nerazzurri avessero l’adeguata disponibilità economica, andrebbero ad occhi chiusi su Gudmundsson. A causa dei costi elevati e della concorrenza intorno all’islandese, è doveroso in questa fase prevedere ogni possibile epilogo per non farsi trovare impreparati.