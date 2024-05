Chi è Giua, l’arbitro di Frosinone-Inter: due goleade nei precedenti

Sono state diramate le designazioni arbitrali per la 36a giornata di Serie A 2023-24. A dirigere Frosinone-Inter (in programma venerdì 10 maggio alle 20:45) sarà Antonio Giua, coadiuvato dagli assistenti Marco Scatragli e Vittorio Di Gioia, mentre il quarto uomo sarà Alessandro Prontera. Al Var ci sarà Daniele Paterna, mentre l’Avar sarà Daniele Doveri.

Classe 1988 della sezione di Olbia, Giua ha esordito fra i professionisti (in Serie C) nel 2013, debuttando in Serie A il 24 febbraio 2018 per Bologna-Genoa. Vanta 52 presenze totali in massima serie e ha due precedenti con l’Inter.

Il primo risale alla Coppa Italia 2018-19, quando arbitrò gli ottavi di finale Inter-Benevento, con la squadra di Luciano Spalletti a imporsi facilmente per 6-2. Il secondo è invece della Serie A 2019-20, durante la fase di campionato che si protrasse in estate a causa dello stop per Covid: Spal-Inter, risultato finale di 4-0 per gli uomini di Antonio Conte.