Ausilio sulla quinta punta: “Arriverà solo in un caso”

Fra i temi di cui si parla con più insistenza sul prossimo calciomercato dell’Inter c’è sicuramente quello relativo all’attacco e alla necessità (o meno) di dotarsi una quinta punta. Un’indicazione in tal senso è arrivata dal direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio.

Il dirigente, che continua a rimanere tiepido sulla possibilità visto che “quest’anno è andata bene con quattro attaccanti e non vedo perché dovremmo cambiare“, non ha comunque escluso l’ipotesi, ponendo però una condizione e fornendo un identikit del profilo ideale.

“Se dovesse esserci la possibilità di prendere un nostro giovane come quinto, per farlo crescere e utilizzarlo nel caso in cui serva, è un’occasione che si può valutare“. Quella del quinto attaccante è dunque una pista da tenere in considerazione, ma solo a patto che si tratti di un talento di prospettiva.