Futuro Arnautovic: i due indizi nelle parole di Ausilio

Durante l’intervista rilasciata a Fabrizio Biasin, Piero Ausilio ha parlato anche di Marko Arnautovic. Il futuro dell’attaccante austriaco continua a tenere banco e potrebbe essere dirimente per l’attacco dell’Inter nella prossima stagione.

Il direttore sportivo nerazzurro ha elogiato il numero 8, affermando che “è stato condizionato da qualche problema fisico. È normale, con la sua struttura fisica, metterci un po’ a recuperare dopo un infortunio di quel tipo. Noi siamo contenti di lui, ha fatto quello che doveva fare, dando un contributo importante non solo sul campo. Poi può fare qualcosa di più, ma noi siamo stra soddisfatti“.

Tuttavia, è giusto notare che Ausilio non ha mai affermato con certezza che Arnautovic farà parte dell’Inter 2024-25. E ci sono due indizi, nelle sue dichiarazioni, che forse sono sfuggiti. Il primo è nella risposta sull’interesse per Gudmundsson: “Ci piace, ma abbiamo Arnautovic che è sotto contratto e stiamo valutando la situazione di Sanchez“. Il ds, dunque, non afferma che sull’austriaco si punterà in futuro, limitandosi a dire che è sotto contratto.

Il secondo indizio, ancor più sfumato, è relativo alle conseguenze del voltafaccia di Romelu Lukaku. Qui Ausilio afferma onestamente che “senza la decisione di Romelu, noi avremmo prolungato il contratto di Dzeko“. La proprietà transitiva ci porta a pensare che Dzeko sarebbe stato preferito ad Arnautovic dietro alla coppia Lautaro-Thuram, se solo si fosse venuti a conoscenza prima della volontà del belga. Un fatto non secondario, alla vigilia di un’estate in cui l’Inter dovrà prendere una decisione sull’austriaco.