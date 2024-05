Sensi a zero in Serie A: “Una big ha chiesto informazioni”

L’Inter e Stefano Sensi stanno per dirsi addio. Il centrocampista marchigiano, arrivato nell’estate 2019, saluterà Milano per scadenza contrattuale il prossimo 30 giugno, dopo essere stato già vicinissimo alla cessione al Leicester nello scorso calciomercato di gennaio. Il numero 5 si sta dunque già adoperando per la sua sistemazione futura, che potrebbe essere ancora in Serie A.

Secondo Tuttomercatoweb, infatti, il Napoli avrebbe chiesto informazioni al suo entourage. I partenopei hanno bisogno di intervenire a centrocampo, dal momento che perderanno Zielinski (proprio in direzione Inter), Dendoncker e anche il futuro dei vari Anguissa, Lobotka e Lindstrom sembra in bilico. In alternativa, Sensi potrebbe valutare la Major League Soccer, campionato statunitense.