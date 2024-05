Inter-Gudmundsson, c’è la svolta: “Il Genoa ha aperto a una soluzione”

L’Inter continua a monitorare la situazione attaccanti in vista del prossimo calciomercato estivo, visto il futuro incerto di Marko Arnautovic e la necessità di dotarsi di un reparto offensivo valido, come ha sottolineato anche Simone Inzaghi recentemente. Il profilo preferito, ormai non è più un mistero, è quello di Albert Gudmundsson del Genoa.

La valutazione che il club ligure fa dell’islandese classe 1997 è compresa fra i 30 e i 35 milioni ma – secondo quanto riporta Tuttomercatoweb – è arrivata la svolta che Giuseppe Marotta e Piero Ausilio aspettavano. Il Grifone, infatti, avrebbe aperto alla formula del prestito con obbligo di riscatto, modalità preferita nelle ultime sessioni di mercato in casa Inter e adoperata anche con il Sassuolo per Davide Frattesi.

Il club nerazzurro sarebbe dunque avanti nella corsa a Gudmundsson rispetto a Juventus e Napoli, ma al contempo il Genoa ha chiesto alla controparte informazioni su Valentin Carboni. Inzaghi vorrebbe valutarlo in ritiro e l’Inter non vuole cederlo, a meno di offerte da 30 milioni in su.