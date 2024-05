“Accordo lampo a Londra”: retroscena clamoroso Leao-Inter

Fra i tanti temi trattati dal direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio, nell’intervista fiume rilasciata a Fabrizio Biasin, c’è stato spazio anche per alcuni retroscena di calciomercato dell’Inter relativi alle sessioni passate. Fra questi l’ammissione di un accordo fra il club nerazzurro e il Lille per Rafael Leao nell’estate 2019. Queste le dichiarazioni di Ausilio:

“È vero, è stato vicino all’Inter: molto, molto vicino. Avevamo l’accordo con il Lille, un accordo trovato piuttosto velocemente in un incontro a Londra con Gerard Lopez (all’epoca presidente dei francesi, ndr). Poi non abbiamo portato avanti l’accordo e con il ragazzo non siamo neanche arrivati a parlare in maniera troppo approfondita“.

In quella sessione di mercato, l’Inter decise poi di virare con decisione e di investire su Romelu Lukaku, principale richiesta di Antonio Conte per l’attacco e più adatto al 3-5-2 adottato dal tecnico salentino nel biennio in nerazzurro.