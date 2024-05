Onana bocciato dallo United: pronto il sostituto da 70 milioni

La stagione deludente di André Onana, passato l’estate scorsa al Manchester United dall’Inter per circa 55 milioni di euro, potrebbe avere ripercussioni dirette già nel prossimo calciomercato. I Red Devils, infatti, vorrebbero attuare una vera e propria rivoluzione che molto probabilmente – secondo Marca – toccherà anche il ruolo di portiere.

Il camerunese, infatti, ha avuto un rendimento molto al di sotto delle attese e ha ricevuto molte critiche e in Spagna si afferma che oggi “è più fuori che dentro”. Pesano gli 81 gol incassati in 48 gare stagionali (53 in 34 giornate di Premier League), ma anche i numerosi errori dell’ex interista.

Per tutti questi motivi, il Manchester United ha messo nel mirino Alex Remiro, portiere della Real Sociedad che ha una clausola rescissoria da 70 milioni di euro. Gli inglesi potrebbero tentare di imbastire una trattativa con i baschi per non pagare l’intero importo.