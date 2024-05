Zanetti: “Mi rivedo in Lautaro. Nessuna ansia per il rinnovo”

Intervistato dai giornalisti presenti a margine della presentazione del suo libro Pupi – nato sotto una stella cadente, il vicepresidente dell’Inter, Javier Zanetti ha parlato del futuro del club, di Lautaro Martinez e del lavoro di Simone Inzaghi.

Queste le sue parole:

NUOVO ZANETTI – “Qualcuno che mi ricordi il mio percorso? In questa Inter qui mi viene in mente Lautaro perché viene da Bahia Blanca, una città importante in Argentina. Credo che anche lui abbia superato delle difficoltà per poter arrivare dove adesso è. E lo merita”.

FUTURO LAUTARO – “Non c’è da preoccuparsi perché lo ha detto anche lui pubblicamente. E poi basta vederlo nel quotidiano, è molto felice insieme a noi, la sua famiglia altrettanto. E non soltanto lui, io credo che tutti i giocatori di questa rosa abbiano manifestato grande orgoglio di indossare la maglia dell’Inter e grande voglia di continuare questo cammino insieme a noi. Questo vuol dire che c’è un valore umano molto importante e questo fa la differenza”.

LAUTARO BANDIERA – “Sono già passati sei anni con noi, credo che se farà questo rinnovo ne passeranno altrettanti. I presupposti ci sono. Dipende da ognuno, dipende dai momenti. Per come lo vedo io, lui dimostra questo senso di appartenenza e ci tiene. Poi in futuro non si sa mai, ma da quando è con noi ha sempre manifestato questo rispetto anche verso il nostro tifo”.

FESTA SCUDETTO – “Mi è rimasta impressa la quantità di persone che hanno festeggiato questo traguardo, una grandissima emozione. I tifosi aspettavano questo momento ed è arrivato in un momento storico. Lo hanno manifestato insieme a noi. La felicità che esprime la famiglia dell’Inter in questo momento è grandissima. E non solo in Italia, ma in tutto il mondo: arrivano messaggi e manifestazioni anche da chi è lontano, che noi facciamo sentire vicini”.

MIGLIORAMENTI – “Qualcosa abbiamo fatto, credo che arriverà il momento di questo confronto per cercare di rendere la squadra più competitiva. Credo che questo campionato abbia dimostrato tanto. Vediamo, ma il mister di sicuro ha in mente giocatori che possano essere funzionali al progetto che abbiamo tutti”.

INZAGHI – “Credo che l’anno scorso, in un momento in cui soprattutto in campionato non arrivavano i risultati, sia stato molto criticato. Da parte nostra c’era la consapevolezza e la sicurezza che lui, insieme a noi, potesse portarci fuori da questa situazione. Credo che lo abbia dimostrato arrivando in finale di Champions e quest’anno ha mostrato il suo valore. Merita tutto perché in quei momenti lì ha mantenuto grande calma e serenità, e si è fidato tantissimo del suo lavoro”.